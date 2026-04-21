Важность Нового Донбасса для хода СВО объяснили

ТАСС: контроль над Новым Донбассом откроет ВС РФ дорогу на Доброполье

Установление контроля над населенным пунктом Новый Донбасс откроет для Вооруженных сил (ВС) России дорогу на Доброполье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Собеседники агентства пояснили, что Новый Донбасс остался единственным поселком на пути к Доброполью, городу на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) .

Ранее 21 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по его словам, полностью взяты под контроль Гришино и Павловка, продолжаются бои за Белицкое.

С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров территории и 80 населенных пунктов.