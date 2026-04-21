Важность Нового Донбасса для хода СВО объяснили

23:35, 21 апреля 2026

ТАСС: контроль над Новым Донбассом откроет ВС РФ дорогу на Доброполье
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Установление контроля над населенным пунктом Новый Донбасс откроет для Вооруженных сил (ВС) России дорогу на Доброполье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Собеседники агентства пояснили, что Новый Донбасс остался единственным поселком на пути к Доброполью, городу на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) .

Ранее 21 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по его словам, полностью взяты под контроль Гришино и Павловка, продолжаются бои за Белицкое.

С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров территории и 80 населенных пунктов.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров

    Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским «Орланам»

    Гретцки пригласили в Россию

    Иранский политик высмеял «проигравшего» Трампа

    Вэнс передумал ехать на переговоры с Ираном

    Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

    Все новости
