Россиян научили готовить квартиру к долгому отъезду

«Сити21»: Перед долгим отъездом из квартиры нужно отдать ключи соседям

Перед длительным отъездом из квартиры необходимо провести ряд действий, которые помогут избежать возможных проблем. О том, что нужно сделать, «Ленте.ру» рассказал генеральный директор ООО «Объединенный центр обслуживания» (структура ГК «Сити21») Евгений Беляев.

В первую очередь эксперт посоветовал вручить запасные ключи хорошо знакомым соседям или близким на случай ЧП. При этом не стоит класть ключи под коврик или в другие очевидные места, которые могут проверить злоумышленники. Кроме того, стоит оставить контакты доверенного лица в диспетчерской управляющей компании. В случае отъезда за границу также следует сообщить свой временный номер телефона.

Далее необходимо осмотреть трубы, смесители и проводку и вызвать мастера при необходимости, чтобы снизить вероятность поломок во время отъезда. Следует накрыть мебель простынями или чехлами, перекрыть воду и газ, если это не повлияет на подачу ресурса соседям, и выключить из розеток все приборы, кроме холодильника, или обесточить квартиру через щиток. Также стоит проверить, оплачены ли коммунальные услуги.

Помимо этого, Беляев рекомендовал визуально замаскировать свое отсутствие, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. Для этого нужно закрыть окна, форточки, проверить плотность прилегания створок, задернуть шторы и попросить соседей забирать почту из ящика, чтобы он не казался переполненным. Эксперт посоветовал не сообщать об отъезде в домовом чате, а также зафиксировать на фото или видео состояние квартиры до отъезда на случай спорных ситуаций или страховых инцидентов.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, как безопасно сдать квартиру в аренду. Он посоветовал обратить особое внимание на договор.