Россиянам перечислили разрушительные для десен привычки

Стоматолог Борская назвала курение разрушительной для десен привычкой

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Ирина Борская перечислила пять повседневных привычек, незаметно подтачивающих здоровье десен. Их врач перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Самой вредной для десен привычкой Борская назвала курение. «Никотин и смолы сужают сосуды, нарушая кровоснабжение десен. Они становятся беззащитными перед бактериями, не получая кислорода и питательных веществ для борьбы с ними», — объяснила врач.

По словам доктора, деснам вредит и агрессивная чистка зубов жесткой щеткой или горизонтальными пилящими движениями. Это гарантированно ведет к травмам и стирает нежную ткань десны, обнажая чувствительную пришеечную часть зубов.

Менее очевидной, но столь же опасной привычкой является использование зубочисток и острых предметов, добавила стоматолог. Регулярное ковыряние травмирует десневой сосочек — треугольник десны между зубов — и вызывает его воспаление и атрофию. Это создает в деснах карманы, в которые забивается пища.

Борская также подчеркнула, что деснам вредит отказ от твердой пищи в пользу мягких и обработанных продуктов, а также привычка грызть различные предметы: колпачки ручек, ногти или нитки.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко рассказал, по каким признакам можно заподозрить проблемы с зубами. Первым тревожным звоночком он назвал часто возникающую сухость во рту.