Россиянам раскрыли простой способ проверки пробега автомобиля

Глава Frank Auto Франк: Скрученный пробег автомобиля видно по износу деталей

Недобросовестные продавцы могут скручивать показания одометра, рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, как проверить пробег автомобиля.

«Скручивать показания одометра у нас умеют даже в гараже за тысячу рублей. Поэтому смотрите не на цифры на панели, а на косвенные улики, которые невозможно быстро задешево заменить», — заявила Франк.

По словам эксперта, потертый руль, стертые грани на рукоятке коробки передач, продавленное водительское кресло с заломами являются настоящим паспортом машины.

«Сравните эти детали с заявленным пробегом: если руль как после 200 тысяч, а одометр показывает 70, значит, вас обманывают», — поделилась она.

Кроме того, следует обратить внимание на дату производства шин.

«Если шинам пять лет, а пробег якобы 20 тысяч, но резина стерта в ноль — не верьте», — предупредила Франк.

