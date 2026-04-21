06:30, 21 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам раскрыли простой способ проверки пробега автомобиля

Глава Frank Auto Франк: Скрученный пробег автомобиля видно по износу деталей
Карина Мирзоян

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Недобросовестные продавцы могут скручивать показания одометра, рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, как проверить пробег автомобиля.

«Скручивать показания одометра у нас умеют даже в гараже за тысячу рублей. Поэтому смотрите не на цифры на панели, а на косвенные улики, которые невозможно быстро задешево заменить», — заявила Франк.

По словам эксперта, потертый руль, стертые грани на рукоятке коробки передач, продавленное водительское кресло с заломами являются настоящим паспортом машины.

«Сравните эти детали с заявленным пробегом: если руль как после 200 тысяч, а одометр показывает 70, значит, вас обманывают», — поделилась она.

Кроме того, следует обратить внимание на дату производства шин.

«Если шинам пять лет, а пробег якобы 20 тысяч, но резина стерта в ноль — не верьте», — предупредила Франк.

Ранее россиянам рассказали, что мойка автомобиля весной поможет предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона.

Сообщалось также, что текущей весной цены на услуги шиномонтажа могут вырасти на 15 процентов. Автоэксперт Анна Уткина поделилась способами, которые могут сэкономить на смене зимней резины на летнюю.

