09:37, 21 апреля 2026Россия

Россиянки пожаловались на пристававшего к девятилетнему ребенку мужчину

Жительницы Новосибирска пожаловались на пристававшего к мальчику мужчину
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Жительницы Новосибирска пожаловались на мужчину, пристававшего к девятилетнему мальчику в Кировском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как утверждали россиянки, неадекватный гражданин схватил ребенка за ногу и пытался увести в неизвестном направлении. По родительским чатам разослали видео, на котором горожанин пытается оправдаться.

Матери рассказали, что мужчина находился под воздействием веществ. Он заявил, что якобы хотел помочь ребенку. Когда женщины отметили, что его об этом не просили, он промолчал.

До этого в Свердловской области мужчина набросился на школьника на улице. Он назвал подростка щенком, повалил на землю и избил. У пострадавшего были диагностированы ушибы мягких тканей головы и шеи. Его мать обратилась в правоохранительные органы.

Еще раньше в Уфе подростки избили школьника и продержали его ночь взаперти за отказ от алкоголя.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
