Россиянки пожаловались на пристававшего к девятилетнему ребенку мужчину

Жительницы Новосибирска пожаловались на пристававшего к мальчику мужчину

Жительницы Новосибирска пожаловались на мужчину, пристававшего к девятилетнему мальчику в Кировском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как утверждали россиянки, неадекватный гражданин схватил ребенка за ногу и пытался увести в неизвестном направлении. По родительским чатам разослали видео, на котором горожанин пытается оправдаться.

Матери рассказали, что мужчина находился под воздействием веществ. Он заявил, что якобы хотел помочь ребенку. Когда женщины отметили, что его об этом не просили, он промолчал.

До этого в Свердловской области мужчина набросился на школьника на улице. Он назвал подростка щенком, повалил на землю и избил. У пострадавшего были диагностированы ушибы мягких тканей головы и шеи. Его мать обратилась в правоохранительные органы.

Еще раньше в Уфе подростки избили школьника и продержали его ночь взаперти за отказ от алкоголя.