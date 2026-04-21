Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 21 апреля 2026

Российский тревел-блогер описал еду в Швеции фразой «для русского кажется гадостью»

Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: svetlana-81 / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал блюда и напитки в Швеции фразой «для русского кажутся гадостью». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

На первое место автор публикации поставил сюрстрёмминг — ферментированную сельдь, которая на вкус кажется протухшей. Для шведов это часть национальной культуры, но для иностранцев — несъедобно. Вторую строчку заняли шведские «огненные» тефтели, которые очень трудно есть из-за остроты. Замкнул тройку лидеров напиток хофпундринкинель — забродившее пиво с молоком, от запаха которого у блогера началась тошнота.

Ранее этот блогер описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху». Соотечественник признался, что почувствовал смущение и нерешительность при посещении немецкой бани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    В сети обсудили внешность Тимоти Шаламе без футболки

    Молоденькая стюардесса раскрыла правду о проблемах членов экипажей со здоровьем

    МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

    Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

    На Западе обвинили европейские власти в подготовке населения к войне с Россией

    Российский тревел-блогер описал еду в Швеции фразой «для русского кажется гадостью»

    Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

    В США заявили о происходящих в Вашингтоне очень странных вещах

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok