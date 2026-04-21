15:10, 21 апреля 2026

Сын Плющенко от первого брака рассказал об отказе отца присылать им с матерью деньги

Сын Плющенко от первого брака Егор Ермак: Мама содержала меня за свой счет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: «Как есть. Денис Пархоменко» / YouTube

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, рассказал об отказе отца присылать им с матерью деньги. Его слова приводит YouTube-канал «Как есть».

19-летний Ермак рассказал, что мать содержала его за свой счет, а Плющенко не помогал им материально. «Мне отправляли поношенные вещи от старших детей Яны [Рудковской]. Отправляли и говорили: вот, носи что дают. Мама всегда мне покупала новые хорошие вещи», — заявил сын фигуриста.

Кроме того, он вспомнил, что отец не захотел покупать ему коньки. «Я занимался давно хоккеем, и мне были нужны коньки. Мы вместе катались в "Юбилейном" и там был магазинчик, где можно было купить коньки, но Женя сказал, что не будет ничего покупать», — добавил Ермак.

Плющенко был женат на Марии Ермак с 2005 по 2008 год. Их общий сын появился на свет в 2006 году. При разводе суд постановил, что Егор будет носить фамилию матери. В 2009 году фигурист женился повторно — на продюсере Яне Рудковской. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году от суррогатной матери у пары родился второй сын — Арсений.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В 2006 году в Турине он выиграл золото в личных соревнованиях, а в 2014 году в Сочи первенствовал в команде. Кроме того, фигурист трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы.

