Трамп обратился с просьбой к руководству Ирана перед переговорами

Президент США Дональд Трамп попросил иранское руководство отпустить восемь задержанных женщин перед переговорами с американской делегацией. Об этом он написал в аккаунте в соцсети Truth Social.

«Иранским лидерам, которые скоро будут вести переговоры с моими представителями: я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Я уверен, что они оценят тот факт, что вы это сделали. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это было бы отличным началом наших переговоров!!!» — подчеркнул американский лидер.

Таким образом Трамп отреагировал на пост другого пользователя, который утверждает, что Иран «собирается расправиться с восемью задержанными женщинами».

Ранее Трамп заявил, что ожидает продолжение бомбардировок Ирана, поскольку считает это лучшим подходом к переговорам с представителями Исламской Республики.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.

