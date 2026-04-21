Три страны ЕС выступили против Израиля

Альбарес: Испания, Словения и Ирландия хотят приостановить соглашение с Израилем

Испания, Словения и Ирландия выступили с инициативой приостановить соглашения об ассоциации между Европейским союзом (ЕС) и Израилем. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает The Times of Israel.

«Испания, наряду со Словенией и Ирландией, обратилась с просьбой обсудить и проанализировать сегодня вопрос о приостановлении действия Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Израилем», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию во «враждебности и лицемерии». «Я не намерен терпеть это лицемерие и эту враждебность. Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности», — отметил он.