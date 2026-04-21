15:00, 21 апреля 2026Мир

Три страны ЕС выступили против Израиля

Альбарес: Испания, Словения и Ирландия хотят приостановить соглашение с Израилем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Испания, Словения и Ирландия выступили с инициативой приостановить соглашения об ассоциации между Европейским союзом (ЕС) и Израилем. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает The Times of Israel.

«Испания, наряду со Словенией и Ирландией, обратилась с просьбой обсудить и проанализировать сегодня вопрос о приостановлении действия Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Израилем», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию во «враждебности и лицемерии». «Я не намерен терпеть это лицемерие и эту враждебность. Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности», — отметил он.

    Последние новости

    Иран подготовил новые сюрпризы для США и Израиля

    У одного из богатейших украинцев нашли роскошную квартиру в Монако

    Раскрыты подробности о перешедшем на сторону ВСУ российском участнике СВО

    Россиянина осудили за опубликованную фотографию кота

    Раскрыты способы отметить день рождения в роскошном отеле с частным фейерверком

    Российский генерал отреагировал на возможные ядерные учения Польши и Франции

    Сын Плющенко от первого брака рассказал об отказе отца присылать им с матерью деньги

    Мошенники стали обманывать россиян под еще одним предлогом

    Американский военный самолет подлетел к Ирану

    Российские и китайские налоговики договорились обмениваться опытом

    Все новости
