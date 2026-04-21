Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 21 апреля 2026

Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами в случае отказа от переговоров
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном, пригрозил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами», — подчеркнул он. Американский лидер выразил надежду, что стороны смогут заключить сделку.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что Вашингтон сам попросил Иран разработать мирный план после того, как Тегеран отверг американский документ из 15 пунктов.

Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok