Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами в случае отказа от переговоров

Иран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном, пригрозил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами», — подчеркнул он. Американский лидер выразил надежду, что стороны смогут заключить сделку.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что Вашингтон сам попросил Иран разработать мирный план после того, как Тегеран отверг американский документ из 15 пунктов.

Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников.