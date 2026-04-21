21:38, 21 апреля 2026Россия

Умер предотвративший угон Як-40 в 1973 году летчик

В возрасте 89 лет умер предотвративший угон Як-40 в 1973 году летчик Иван Кашин
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Герой Советского Союза летчик Иван Кашин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Брянской области.

Кашин являлся командиром пассажирского самолета Як-40, захваченного террористами 2 ноября 1973 года. Воздушное судно следовало рейсом из Москвы в Брянск. Летчик смог подать сигнал бедствия и в экстремальных погодных условиях совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом.

В пресс-службе уточнили, что прощание состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого.

2 ноября 1973 года группа из четырех студентов, решивших бежать на Запад, захватила самолет Як-40, который летел из Москвы в Брянск. В заложники взяли экипаж и пассажиров в количестве 31 человека. Первую в истории СССР операцию по спасению пассажиров и членов экипажа возглавил лично председатель КГБ Юрий Андропов. Штурм самолета длился всего 4 минуты и 11 секунд.

