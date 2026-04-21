Усы турецкого политика вызвали ажиотаж в сети

Внешний вид турецкого политика Орхана Авджи на новых фото вызвал ажиотаж в сети. Данные посты появились в том числе в аккаунтах новостных изданий Aykırı и Daktilock в соцсети X.

Отмечается, что мужчина был назначен на должность председателя районного отделения турецкой «Партии спокойствия» (Huzur Partisi) в районе Карлиова в провинции Бингель. На размещенном кадре он предстал на фоне флагов в синем брючном костюме, рубашке с галстуком и очках.

Публикации набрали 1,9 и 2,1 миллиона просмотров соответственно. При этом внимание пользователей привлекли густые усы Авджи, которые полностью скрывали его губы.

«Почему вы подвергли цензуре рот этого человека?», «Парик нужно надевать на голову, а не на губы», «Передняя решетка BMW», «Зачем ты стал таким, когда мог стать кем угодно?», «Честно говоря, с такими усами он мог бы править страной в одиночку», «Это не у него есть усы, это у усов есть он», «А потом они говорят, что эволюции не существует», — пошутили юзеры, дополнив комментарии многочисленными фото моржей.

