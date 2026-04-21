21:33, 21 апреля 2026Интернет и СМИ

В Европе осудили решение ЕС по Украине

Журналист Боуз осудил решение ЕС о выдаче Украине кредита на €90 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз осудил решение Европейского союза (ЕС) о выдаче Украине кредита на 90 миллиардов евро. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Теперь эти продажные головорезы передадут еще 90 миллиардов евро ваших денег своим подельникам из преступного синдиката в Киеве. Ни цента из этих денег никогда не вернется на вашу улицу, в вашу деревню, поселок или город. Все они будут спущены в золотой унитаз в Киеве», — высказался он.

Решение о выдаче Украине кредита может быть принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 21 апреля в Люксембурге.

Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение ЕС кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

