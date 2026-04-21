В лесах российского региона выросли самые яркие грибы

В лесах нацпарка Башкирии выросли самые яркие грибы саркосцифы

В лесах национального парка Башкирии выросли самые яркие грибы. Кадры публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Житель российского региона запечатлел алые грибы саркосцифы, которые имеют цветную шапочку. Очевидец увидел саркосцифы, выглядывающие из-под прошлогодней листвы после растаявшего снега.

Данный вид организмов является съедобным и обладает большим набором полезных лекарственных свойств. Так, препараты из таких грибов имеют кровоостанавливающие, антисептические и противовоспалительные свойства.

