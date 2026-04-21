В Минобороны назвали число сбитых в зоне СВО за сутки украинских беспилотников

Минобороны: Российские силы ПВО за сутки сбили 434 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 434 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Такое число назвали в Минобороны в ходе очередного брифинга.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки 13 управляемых украинских авиабомб. Ликвидированы были и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого в Минобороны отчитались о взятии под контроль населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Операцию провели военнослужащие подразделения группировки «Центр».

Помимо этого российские военные взяли под контроль поселок Ветеринарное в Харьковской области.