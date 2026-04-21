В Петербурге обратили внимание на волнующую тысячи людей проблему

В Петербурге обсудили синхронизацию маршрутов автобусов с расписанием электричек

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратили внимание на проблему, волнующую тысячи граждан. По данным 78.ru, они обсудили синхронизацию автобусных маршрутов с расписанием электричек.

По информации издания, за два дня поступило более 14 тысяч обращений по вопросу короткого временного зазора, из-за которого пассажиры часто вынуждены ждать следующую электричку.

«Либо автобус опаздывает, либо приезжает за 2–3 минуты до электрички. Жители неоднократно просили увеличить интервал. Если человек опоздал на электричку, то следующую он ждет полчаса», — высказалась о проблеме представляющая Красносельский район Юлия Зубашкова.

В свою очередь, депутат Михаил Барышников отметил, что между 18:00 и 19:00 к станции прибывают четыре электрички, тогда как доступен всего один автобус. А его коллега Дмитрий Павлов попросил синхронизировать три маршрута для улучшения ситуации в Пушкинском районе. При этом Павел Адарич призвал обратить особое внимание на Сестрорецкую часть.

В итоге зампред Комитета по транспорту Денис Усанов анонсировал подготовку нового расписания для утренних поездов и планы провести опрос жителей. А зампред ЗакСа Павел Иткин указал, что у города есть возможности выделить деньги на синхронизацию транспорта.

