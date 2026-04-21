Shot: В Петербурге банда «слэм-воров» обворовывает посетителей концертов

В Петербурге появилась банда «слэм-воров», которая похищает у посетителей концертов телефоны и дорогие украшения во время танцев в толпе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, от банды пострадали посетители клуба BASE — за последний месяц на воровство пожаловались минимум пять человек, которые были у них на концерте. Администраторы считают, что злоумышленники специально покупают билеты на мероприятия, чтобы слиться с толпой и незаметно обокрасть других людей. Среди украденного — телефоны и украшения.

Один из посетителей пожаловался, что у него во время танцев оборвалась цепочка с крестиком. Вероятнее всего, ее также сняли злоумышленники. Ущерб оценивается в 40-50 тысяч рублей.

