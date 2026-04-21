Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 21 апреля 2026

В Подмосковье многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну и снял это на видео

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Одинцово 53-летний многодетный отец бросил нож в живот своему девятилетнему сыну, чтобы проверить его пресс. Свои действия мужчина снял на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно маленького мальчика с оголенным животом, лежащего на полу квартиры. Голос за кадром говорит, что ребенку девять лет, и они начинают практики. По словам мужчины, его дочь в этом возрасте «ходила по стеклам и ножи отражала». Для проверки остроты ножа отец сначала сбрасывает его на пол, и тот вонзается в деревянную поверхность. Затем он поднимает нож над сыном и сбрасывает с метровой высоты. «Кидаю нож с большой высоты. Ему в живот», — комментирует оператор и отпускает предмет.

Судя по записи, ребенок в результате такого эксперимента травм не получил.

Как выяснили журналисты, житель одинцовских Жаворонок начал проводить для своих троих детей опасные тренировки после того, как в 2024 году в населенном пункте сгорела спортивная школа. Сам он считает, что эти упражнения морально закаляют. По словам мужчины, в детстве он получил подобный опыт. При этом опрошенные Mash терапевты сошлись во мнении, что серьезная травма в результате таких испытаний — вопрос времени.

Ранее в подмосковном Пушкино женщина в воспитательных целях метнула нож в колено десятилетней дочери. Как позже россиянка заявила полиции, таким образом она решила наказать третьеклассницу за плохую успеваемость в школе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

    Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

    Стала известна одна деталь в деле о смертельном ДТП в центре Москвы

    В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

    В Подмосковье многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну и снял это на видео

    На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

    Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

    Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

    В США констатировали исчезновение Су-57

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok