Депутат Чепа назвал смертельным для ЕС предложение Зеленского о новых странах

Положение Европейского союза (ЕС) сегодня неустойчивое, поэтому принятия в состав объединения проблемных стран будет смертельным шагом для него, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что положение в Евросоюзе настолько неустойчивое, что любые действия с принятием проблемных стран и дополнительные обязательства — это смертельно для Евросоюза», — сказал Чепа.

Депутат также назвал Украину проблемной страной, заявив, что в скором времени она может объявить дефолт.

«Украина вообще является проблемной страной, которая будет в ближайшее время объявлять дефолт», — подчеркнул Чепа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее посоветовал принять в Евросоюз еще четыре страны. Речь идет о Норвегии, Украине, Великобритании и Турции. По словам Зеленского, благодаря союзу этих стран ЕС может быть гораздо сильнее.

Кроме того, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что на Украине нет политических сил, способных прекратить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы. Он обвинил Евросоюз в использовании украинцев в своих интересах и добавил, что на Украине нет «здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу».