19:00, 21 апреля 2026Россия

В России прокомментировали видео с прогнозом Жириновского

Депутат Журова: Мы для США в ряде документов остаемся стратегическим врагом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия для США в ряде документов остается стратегическим врагом, и их бюджет рассчитан на борьбу с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

В сети появился необычный прогноз сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского о возможной судьбе России. Утверждается, что кадры сняты во время поездки политика в Багдад.

Журова отметила, что для альянса с Россией США потребуется пересмотреть важные пункты против Москвы, которые заложены у них в документах. Она также отметила, что если, например, к власти придут демократы, то можно быть уверенными, что дружбы между странами не получится.

«После встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа мы все надеялись, что пойдут серьезные подвижки. Вот там были все предпосылки к словам Жириновского. Вопрос, готовы ли все остальные в окружении того же Трампа сделать то, что сказал Владимир Вольфович? Не знаю. Наш президент всегда говорит, что он готов протянуть руку, если эту руку потом не откусят», — сказала Журова.

Депутат добавила, что было бы правильным, чтобы две такие державы, как Россия и Америка, были вместе. По ее мнению, 250-летие независимости США было бы отличным поводом для обсуждения союза, однако это объединение пугает Украину и Европу.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Зеленский повторил одно требование к ЕС

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    Все новости
