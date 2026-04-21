16:15, 21 апреля 2026Авто

В России выставили на продажу подобный автомобилю Бэтмена суперкар

В Сургуте выставили на продажу черный Lamborghini за 66 миллионов рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas White / Reuters

В Сургуте выставили на продажу суперкар «как у Бэтмена». Об этом сообщает Ugra.ru.

К покупке предлагается Lamborghini Aventador матового черного цвета. Владелец автомобиля уточняет, что на подобной машине ездил Бэтмен в киноленте «Черный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана.

По словам владельца, машина не попадала в аварии, а ее пробег составляет 35 766 километров. У суперкара двигатель объемом 6,5 литра и мощностью 770 лошадиных сил. Суперкар полноприводный, с роботизированной коробкой передач, требует высокооктанового топлива. Год выпуска — 2022. За автомобиль просят 66 666 666 рублей.

По данным агентства «Автостат», в первом квартале 2026 года россияне активно тратили деньги на автомобильный люкс. За три месяца ими было приобретено 153 новых роскошных машины, что на 33 процента превысило аналогичный показатель годичной давности. Тогда продажи составили только 67 люксовых автомобилей. Самым популярным брендом в сегменте люкс стал итальянский Lamborghini. Дилеры реализовали 47 машин марки. Следом идет Rolls-Royce (42 единицы), Bentley (41), Ferrari (19) и Aston Martin (4).

