Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:36, 21 апреля 2026Наука и техника

В США признали нулевую эффективность «Жнеца» против России

NI: Дрон MQ-9 Reaper будет бесполезным в конфликте с Россией или Китаем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josh Smith / Reuters

Разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper («Жнец») будут бесполезными в возможном прямом столкновении США с Россией или Китаем из-за заметности. Низкую эффективность беспилотников против сильного противника признал журнал The National Interest (NI).

Отмечается, что большой дрон создали для работы в благоприятных условиях. В частности, его успешно использовали в операциях против иррегулярных формирований, у которых нет систем противовоздушной обороны. При столкновении с более серьезным противником «Жнец» станет легкой целью, поскольку он обладает хорошей радиолокационной заметностью и летает на относительно малой скорости.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Иран успешно перехватывал MQ-9 при помощи зенитных ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Как пишет издание, «Жнецы» могут эффективно действовать только на расстоянии. «Роль и ниша Reaper стремительно сужаются, а его полезность в будущих конфликтах с Россией или Китаем будет практически нулевой», — резюмировал автор.

Ранее в апреле стало известно, что Военно-морские силы США подтвердили крушение разведывательного беспилотника MQ-4C Triton над Персидским заливом. Обстоятельства, при которых потеряли один из 30 MQ-4C в арсенале США, остаются неизвестными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    В Словакии испугались возможного получения Украиной ядерного оружия

    Российский боец рассказал о самом сложном этапе операции «Поток»

    Россиянам назвали обязательные шаги при покупке авто с рук

    Россиянка побывала в Китае и описала страну фразой «у нас никогда не будет так безопасно»

    Трампа обвинили в попытке превратить переговоры с Ираном в стол капитуляции

    Россиянам начали предлагать списать долги за ЖКУ

    Кармен Электра удивила фанатов обнаженной фотосессией в честь 54-летия

    В Евросоюзе рассказали о преимуществе России в производстве снарядов

    Стало известно о вербовке в ВСУ латиноамериканских наемников через агрегатор вакансий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok