В США признали нулевую эффективность «Жнеца» против России

NI: Дрон MQ-9 Reaper будет бесполезным в конфликте с Россией или Китаем

Разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper («Жнец») будут бесполезными в возможном прямом столкновении США с Россией или Китаем из-за заметности. Низкую эффективность беспилотников против сильного противника признал журнал The National Interest (NI).

Отмечается, что большой дрон создали для работы в благоприятных условиях. В частности, его успешно использовали в операциях против иррегулярных формирований, у которых нет систем противовоздушной обороны. При столкновении с более серьезным противником «Жнец» станет легкой целью, поскольку он обладает хорошей радиолокационной заметностью и летает на относительно малой скорости.

Иран успешно перехватывал MQ-9 при помощи зенитных ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Как пишет издание, «Жнецы» могут эффективно действовать только на расстоянии. «Роль и ниша Reaper стремительно сужаются, а его полезность в будущих конфликтах с Россией или Китаем будет практически нулевой», — резюмировал автор.

Ранее в апреле стало известно, что Военно-морские силы США подтвердили крушение разведывательного беспилотника MQ-4C Triton над Персидским заливом. Обстоятельства, при которых потеряли один из 30 MQ-4C в арсенале США, остаются неизвестными.