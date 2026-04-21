Автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что две самые передовые авиационные программы России якобы находятся на грани исчезновения. Речь идет об истребителе пятого поколения Су-57 и будущем стратегическом бомбардировщике — перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА).
В материале говорится, что информацию о боевых самолетах удалось узнать из секретных документов, просочившихся в сеть. Согласно бумагам, российская промышленность якобы сталкивается с нехваткой критических компонентов для производства новых воздушных судов и дефицитом кадров.
«Сложившаяся ситуация иллюстрирует вечную поговорку о том, что "царство потеряно из-за отсутствия гвоздя"», — утверждает обозреватель.
По его словам, «если не будет существенных улучшений между прототипами и серийными моделями, Су-57 не будет соответствовать стандартам самолета пятого поколения». А ПАК ДА, написал он, представляет собой «бомбардировщик, который пока существует лишь на бумаге».
В Госдуме призвали не переживать за обороноспособность России
Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ на публикацию 19FortyFive призвал американскую прессу не переживать за обороноспособность России и ее авиацию.
Колесник отметил, что внимание Москвы сконцентрировано на военно-промышленном комплексе, поэтому безопасность страны находится под полным контролем. Он также напомнил, что фигурирующие в публикации Су-57 и ПАК ДА входят в перечень стратегической авиации.
За безопасность страны, в которую входят те же самолеты Су-57, пусть не переживают. Сначала пусть определятся со своей обороноспособностью, а мы со своей разберемся. У нас, судя по всем нашим боевым действиям, в том числе и на полях специальной военной операции, все в соответствии с планом
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
В феврале другой обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд обратил внимание на российский ПАК ДА. Он предположил, что Москва могла бы «спасти» проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации, объединившись с Пекином.
Автор издания указал, что и Россия, и Китай стремятся к созданию бомбардировщиков-невидимок следующего поколения, однако сталкиваются с серьезными препятствиями. «Начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и (для России) ограничениями поставок, вызванными санкциями», — утверждал Иствуд, допуская, что страны могли бы объединить усилия, создав вместо H-20 и ПАК ДА один самолет на двоих.
По мнению обозревателя, два крупных промышленно развитых государства имеют совпадающие стратегические интересы. Однако, признал он, языковые и управленческие различия, а также нежелание сторон делиться друг с другом секретными технологиями могут стать препятствиями на пути к созданию общего самолета.
«Создание совершенно нового бомбардировщика-невидимки слишком сложно — даже при самом тесном сотрудничестве союзников и крепкой дружбе между [президентом России Владимиром] Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином», — заключил он.