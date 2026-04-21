18:58, 21 апреля 2026

Влюбленным предложили устроить свадьбу в национальных традициях в музеях Казани

Алина Черненко
Здание национального музея Республики Татарстан. Фото: Денис Петьовка / Wikimedia

Влюбленным предложили устроить свадьбу в национальных традициях в Национальном музее Татарстана и всех его филиалах в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения культуры Айрата Файзрахманова.

Спикер уточнил, что в Литературном музее Габдуллы Тукая уже проводят церемонии регистрации, а с июня они станут доступны и на других площадках. Так, в музея Боратынского влюбленным предложили устроить дворянскую свадьбу, а в музее Горького и Шаляпина — организовать бракосочетание с караваем и традиционной выпечкой.

Файзрахманов добавил, что церемонии в музеях могут проводиться в двух форматах: короткая официальная, продолжительностью до 30 минут, и торжественная с иммерсивным наполнением, которое будет отличаться в каждом музее.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал первым регионом страны, в котором власти начали выдавать гранты по 100 тысяч рублей на свадебные расходы. При этом жениху и невесте не должно быть более 35 лет и они должны проживать в республике не менее трех лет.

