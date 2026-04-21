07:30, 21 апреля 2026

Внешность Кристины Агилеры на красной дорожке научной премии смутила фанатов

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Кристина Агилера появилась на красной дорожке научной премии Breakthrough Prize в Санта-Монике, штат Калифорния, США, и смутила фанатов. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) музыкального телеканала MTV.

45-летняя поп-исполнительница предстала перед камерами в черном облегающем платье, которое состояло из подчеркивающего грудь кожаного корсета и полупрозрачной юбки. При этом стилисты завершили ее образ сияющем колье и короткой прической с челкой, а визажисты — нюдовым макияжем.

Многие пользователи платформы отметили некоторые изменения во внешности артистки и принялись обсуждать их в комментариях под роликом. «Что происходит с ее губами?», «Здесь она выглядит как надувная кукла», «Изменилась до неузнаваемости. Как грустно», «Она больше не выглядит настоящей», «Разве не странно, что все звездные женщины становятся похожими друг на друга?», «Что она с собой сделала?» — возмущались они.

В марте 2023 года Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты.

