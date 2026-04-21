14:58, 21 апреля 2026Мир

Во Франции набросились на Каллас из-за Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за заявление о принятии сообществом «важных решений» по предоставлению кредита на 90 миллиардов евро Украине. Свое мнение он выразил в социальной сети Х.

«Почему столько воодушевления от уничтожения европейских народов, разжигания войны (...)? Какая часть из этих 90 миллиардов вернется сюда в виде коррупции?!» — возмутился политик.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз (ЕС) в среду, 22 апреля, примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дало понять ЕС, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро.

