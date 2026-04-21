06:09, 21 апреля 2026Россия

ВСУ массово бежали после операции «Поток»

Стрелок группы «Аида» рассказал о массовом бегстве ВСУ после операции «Поток»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидали приграничные районы Курской области после того, как российские бойцы, задействованные в операции «Поток», вышли из газовой трубы. Об этом ТАСС рассказал старший стрелок группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Тридцадка.

«Дикая паника, которая выражалась массовым бегством. Украинские солдаты просто не понимали, что происходит», — рассказал собеседник агентства.

По словам военнослужащего, ВСУ не предпринимали попыток отбиваться, сразу начали бежать.

13 марта 2025 года Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению курского города стала операция под названием «Поток». Бойцы Вооруженных сил России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.

