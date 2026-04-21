Женщина получила ранение при атаке ВСУ на социальный объект в столице региона России

Гладков: Женщина получила ранение при атаке ВСУ на социальный объект в Белгороде

Женщина получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальный объект в Белгороде. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, россиянку госпитализировали с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы.

Сообщается, что в здании соцобъекта в столице региона России повреждены остекление и фасад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля сбили над регионами России 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали в том числе Астраханская, Воронежская, Ростовская и Самарская и Саратовская области.