Женщина получила ранение при атаке ВСУ на социальный объект в столице региона России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 21 апреля 2026Россия

Гладков: Женщина получила ранение при атаке ВСУ на социальный объект в Белгороде
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Женщина получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальный объект в Белгороде. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, россиянку госпитализировали с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы.

Сообщается, что в здании соцобъекта в столице региона России повреждены остекление и фасад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля сбили над регионами России 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали в том числе Астраханская, Воронежская, Ростовская и Самарская и Саратовская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok