Бывший СССР
21:34, 21 апреля 2026

Знакомый перешедшего на сторону ВСУ российского военного жестко высказался о нем

Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Бывший одноклассник перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского военного Артема Климова рассказал о его характере. Фрагмент разговора публикует RT.

По словам бывшего одноклассника Климова, он с детства «любил трепать языком» и нередко разбалтывал чужие секреты. Он также жестко высказался о перешедшем на сторону Украины бойце, назвав его крысой и гнильнем. Бывший одноклассник признался, что при личной встрече ударил бы его.

По данным RT, в родной Новосибирск Климов наведывался редко, всего на несколько дней, и избегал бесед о службе. Последнее общение состоялось зимой, после чего он удалил все переписки и прекратил контакты.

Ранее стало известно, что Климов передавал Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны данные о сослуживцах. В зоне специальной военной операции боец, взявший себе позывной Атлант, вышел на связь с украинскими кураторами и на протяжении 80 дней передавал ГУР данные о своем подразделении, в том числе координаты позиций.

