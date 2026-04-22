06:00, 22 апреля 2026

57-летняя женщина рассказала о сексе с бойфрендом младше нее на 23 года

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Сони Раттай раскрыла особенности отношений с бойфрендом, который младше нее на 23 года. Историей необычной пары делится The Sun.

57-летняя Сони Раттай рассказала, что познакомилась с 34-летним Хосе Хименесом в Tinder в декабре 2024 года. Тогда Хименес писал ей, что приехал в США как беженец из Венесуэлы. Он утверждал, что его родственники стали жертвами венесуэльских властей, и он сам якобы пережил пытки.

По словам женщины, Хименес показался ей добрым джентльменом с трагичной судьбой. Это выгодно отличало его от всех остальных мужчин, которые хотели от нее только секса и просили прислать интимные фотографии.

Раттай призналась, что очень переживала перед первой встречей с Хименесом. Думала, что он слишком хорош для нее. Однако свидание прошло прекрасно. Единственной проблемой оказалось то, что Хименес не знал английского. Они до сих пор общаются через переводчик.

Спустя пару недель у пары случился первый секс. «Между нами возникло невероятное влечение, — описала его Раттай. — Было много страсти, и физическая связь сделала нас намного ближе». Иногда женщина переживает о возрасте и внешности, но Хименес всегда успокаивает ее, говоря, что она очень красивая.

У Раттай есть четверо взрослых детей и шесть внуков. Сначала они не принимали молодого мужчины, думая, что он хочет обмануть ее. Сама женщина никогда всерьез не думала о такой возможности. Она объяснила, что у нее нечего красть: она безработная и владеет только маленьким клочком земли. В конце концов семья Раттай приняла Хименеса. В будущем пара планирует сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось, что 55-летняя жительница Великобритании Эм-Джей Брук рассказала об отношениях с бойфрендом младше нее на 25 лет. «Наша сексуальная жизнь тоже потрясающая — в спальне мы идеально подходим друг другу», — заявила она.

