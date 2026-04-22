Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

Бывший подчиненный Меган Маркл: Она относится ко всем как к расходному материалу

Бывшие подчиненные Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, рассказали об ужасных условиях работы с ней. Своими воспоминаниями они поделились с ведущим подкаста издания The Daily Beast Томом Сайксом.

Он опросил людей на фоне визита принца Гарри и Меган Маркл в Австралию. Ее бывшие подчиненные признались, что ролики этой поездки «воскресили в памяти травматические воспоминания». «Вот что они сказали мне после просмотра видео: "Это классическая Меган... Одной стороной лица улыбается публике, а другой, которую никто не видит, злобно зыркает на тебя"», — сказал Сайкс.

Его собеседник признался, что страдает от посттравматического расстройства из-за жестокости Меган Маркл. «Это женщина относится ко всем, над кем имеет власть, как к расходному материалу. Вы для нее что-то вроде человека, который должен унитаз прочистить», — заявил бывший подчиненный жены принца.

The Daily Beast отмечает, что на протяжении многих лет люди, работавшие с Меган Маркл, рассказывали о ее неадекватном поведении. В частности, ее называли «демоническим начальником» со склонностью к неконтролируемым вспышкам ярости.

Ранее Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире на встрече со студентами в Австралии. Она пожаловалась, что про нее каждый день пишут и говорят гадости уже 10 лет.