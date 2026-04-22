Бывший сотрудник российской прокуратуры выслушал приговор за мошенничество

В Тюмени осудили экс-сотрудника прокуратуры за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября по декабрь 2020 года Дмитрий Тарасов, являвшийся сотрудником прокуратуры ХМАО-Югры до июня 2019 года, в составе группы по предварительному сговору похитил у гражданина три миллиона рублей. Он убедил пострадавшего в том, что планирует передать деньги сотрудникам судебной системы за помощь в вынесении оправдательного приговора.

Таким образом, Тарасов планировал брать денежные средства с обвиняемых, осужденных и их родственников, обещая решить вопросы о прекращении уголовных дел или вынесении оправдательных приговоров. Однако фактической передачи денег и оказания помощи не предполагалось.

В ноябре 2024 года был задержан его посредник в момент передачи взятки в размере 12 миллионов рублей.

Суд приговорил Тарасова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере миллиона рублей.

