15:39, 22 апреля 2026Спорт

Чемпионка ОИ предрекла изменение отношения к российским спортсменам после окончания СВО

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предрекла изменения отношения к российским спортсменам после окончания СВО на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«После Великой Отечественной войны все стало на свои места. Так будет и сейчас. Россия перестанет быть плохой, с нами все захотят разговаривать и даже заигрывать», — заявила бывшая спортсменка. Она добавила, что российских спортсменов полноценно не вернут на международные соревнования, пока страна не победит в СВО.

Ранее Ишмуратова оценила олимпийскую пенсию в размере 60 тысяч рублей. Бывшая спортсменка назвала эту сумму хорошей для себя.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны, в некоторых видах спорта представителям страны разрешили выступать с флагом и гимном.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    Превышающая миллион рублей взятка стоила инженеру 15 лет свободы

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
