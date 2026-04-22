12:40, 22 апреля 2026Мир

Дмитриев: Каллас предупреждает об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупреждает об ослаблении поддержки Украины. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

«Даже Кая предупреждает об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС», — написал он.

По словам спецпредставителя российского президента, поджигатели войны проиграют и воцарится мир.

Ранее Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она подчеркнула, что ЕС часто просит партнеров помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Сестра показала внешность Matrang спустя два года в рехабе

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

