Дочь Николь Кидман показала платье на выпускной почти за миллион рублей

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз показала платье на выпускной почти за миллион рублей. Материал публикует Page Six.

17-летняя наследница звезды позировала в серо-голубом корсетном платье Oscar de la Renta из архивной коллекции 2022 года. Лиф наряда без бретелей был выполнен из серебристых пайеток в виде клубничных лоз, которые спускаются к бедрам, переходя в пышную юбку из белого тюля.

Известно, что розничная стоимость изделия составляла 12,9 тысячи долларов (978 тысяч рублей). Однако теперь его можно также найти на платформе по перепродаже предметов роскоши Vestiaire Collective за 5,8 тысячи долларов (435 тысяч рублей).

В марте дочь Кидман высмеяли в сети за нелепую походку на модном показе. Наследница актрисы продефилировала на демонстрации осенней коллекции бренда Calvin Klein.