Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 22 апреля 2026

Эффективность ставших популярными в соцсетях дофаминовых прыжков оценили

Врач Уланкина: Дофаминовые прыжки могут быть травмоопасны
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью «Известиям» предупредила о потенциальных рисках популярного в соцсетях упражнения под названием дофаминовые прыжки. По ее словам, эта методика не только не гарантирует обещанного прилива радости, но и способна спровоцировать серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата при нарушении техники.

Специалист пояснила, что хотя любая двигательная активность действительно способствует выработке гормонов радости, выделять отдельные дофаминовые упражнения — скорее удачный маркетинговый ход, чем обоснованная медицинская рекомендация.

Дофаминовые прыжки — это многократные подскоки на месте, создающие высокую ударную нагрузку на кости, суставы и связки. Наибольшему риску подвергаются коленные сочленения и ахиллово сухожилие. При отсутствии предварительной физической подготовки интенсивные повторения могут вызывать микротравмы, которые, накапливаясь, способны запустить воспалительные процессы.

Особую бдительность следует проявить людям с избыточной массой тела; тем, кто уже имеет проблемы с суставами; гражданам старше 35-40 лет, когда естественная эластичность соединительных тканей начинает снижаться. В список строгих противопоказаний эксперт включила перенесенные травмы, хронические заболевания костно-мышечной системы, патологии сердца и сосудов, а также беременность и период восстановления после родов.

Ранее мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян заявил, что дофаминовые прыжки априори не могут быть безопасными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok