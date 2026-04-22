Эффективность ставших популярными в соцсетях дофаминовых прыжков оценили

Врач Уланкина: Дофаминовые прыжки могут быть травмоопасны

Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью «Известиям» предупредила о потенциальных рисках популярного в соцсетях упражнения под названием дофаминовые прыжки. По ее словам, эта методика не только не гарантирует обещанного прилива радости, но и способна спровоцировать серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата при нарушении техники.

Специалист пояснила, что хотя любая двигательная активность действительно способствует выработке гормонов радости, выделять отдельные дофаминовые упражнения — скорее удачный маркетинговый ход, чем обоснованная медицинская рекомендация.

Дофаминовые прыжки — это многократные подскоки на месте, создающие высокую ударную нагрузку на кости, суставы и связки. Наибольшему риску подвергаются коленные сочленения и ахиллово сухожилие. При отсутствии предварительной физической подготовки интенсивные повторения могут вызывать микротравмы, которые, накапливаясь, способны запустить воспалительные процессы.

Особую бдительность следует проявить людям с избыточной массой тела; тем, кто уже имеет проблемы с суставами; гражданам старше 35-40 лет, когда естественная эластичность соединительных тканей начинает снижаться. В список строгих противопоказаний эксперт включила перенесенные травмы, хронические заболевания костно-мышечной системы, патологии сердца и сосудов, а также беременность и период восстановления после родов.

Ранее мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян заявил, что дофаминовые прыжки априори не могут быть безопасными.