Европейским банкам передадут напугавшую их ИИ-модель

Reuters: Anthropic передаст ИИ-модель Mythos европейским банкам

Американская ИИ-компания Anthropic планирует в ближайшее время предоставить европейским банкам доступ к своей модели искусственного интеллекта Mythos, возможные последствия применения которой напугали мировые финансовые власти. Об этом сообщает Reuters.

Первоначально речь шла о том, что его получат только представители крупного бизнеса из США, но теперь на фоне опасений из-за уязвимости IT-инфраструктуры финорганизаций, по данным собеседников агентства, Mythos решили передать и европейским банкам, включая британские, которые смогут протестировать систему и устранить выявленные уязвимости. Отмечается, что это произойдет в ближайшие недели.

Выступивший накануне за то, чтобы доступ к Mythos получил максимально широкий круг учреждений, глава немецкого ЦБ (Бундесбанка) Йоахим Нагель назвал модель «палкой о двух концах», способной использовать уязвимости банков в злонамеренных ‌целях, в том числе в устаревающих IT-системах. Как писала Financial Times, опасения из-за Mythos стали центральной темой обсуждений на недавних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Anthropic, доходы которой стремительно растут, до этого привлекла к себе дополнительное внимание сначала обвалив капитализацию разработчиков прикладного программного обеспечения, а затем, не найдя с властями США общего языка по вопросу безопасности использования своих инструментов искусственного интеллекта.