12:19, 22 апреля 2026

Фанаты сломали заградительное стекло за скамейкой запасных клуба Панарина в матче НХЛ

Фанаты сломали заградительное стекло за скамейкой запасных «Лос-Анджелеса»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy Hurst / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images

Фанаты «Колорадо Эвеланш» сломали заградительное стекло за скамейкой запасных «Лос-Анджелес Кингс» во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидет произошел в начале второго периода. Форвард «Кингс» Куинтон Байфилд не смог реализовать буллит, и болельщики «Эвеланш» бурно это отпраздновали, навалившись на защитное стекло.

Одна из рам не выдержала и разлетелась на мелкие осколки, которые упали на спины и головы хоккеистам и тренерам «Лос-Анджелеса». В результате инцидента никто не пострадал, а игра продолжилась после того, как треснувшее стекло заменили. На это ушло около 15 минут.

Матч прошел в ночь на среду, 22 апреля, и завершился победой «Колорадо» в овертайме (2:1). В составе «Кингс» гол на счету Артемия Панарина.

