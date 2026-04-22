09:10, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Финалистка популярного шоу попыталась расправиться с блогершей и оказалась за решеткой

Маргарита Щигарева
Фото: @rielleuk

Финалистку популярного британского шоу талантов X Factor Габриэль Кэррингтон арестовали за попытку расправы над блогершей Клаудией Закревска. О том, что звезда телепроекта оказалась за решеткой, пишет Deadline.

Нападение на Закревска произошло рано утром в Лондоне у ночного клуба. Кэррингтон, будучи за рулем автомобиля, наехала на блогершу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате наезда также пострадали два других человека, один из них получил серьезные травмы. Кэррингтон арестовали и предъявили ей обвинения в попытке расправы, умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и причинении легкого вреда здоровью.

Кроме того, бывшей участнице X Factor инкриминируют опасное вождение и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что блогерша из США Келли Хоптон-Джонс, дающая родителям советы по воспитанию детей, случайно сбила на машине маленького сына. Ребенка госпитализировали с переломом таза и ссадинами.

