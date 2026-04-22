Футбольные фанаты устроили дебош в российском ресторане

В Екатеринбурге футбольные фанаты клуба «Торпедо» устроили дебош в ресторане Grott Bar и сбежали. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Представители российского ресторана поделились, что весь вечер компания мешала другим гостям, много выпила и в итоге ушла, не заплатив 67 тысяч рублей за свой счет.

В ресторане выяснили, что шумные гости отказались платить и обиделись, поскольку якобы сотрудники перестали продавать им алкоголь. При этом в чеке его было предостаточно: 50 настоек, 46 бутылок пива и 2 бутылки водки.

Руководство развлекательного заведения собиралось обращаться в полицию. Однако человек, не связанный с клубом «Торпедо»,

оплатил весь счет дебоширов.

