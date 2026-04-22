Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:01, 22 апреля 2026

Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России

Губерниев признался в использовании VPN
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России. Его слова приводит Sport24.

«Путь блокировок ведет прямо в тупик. Тут даже дело не в VPN, а в запрете всего остального. Лично я им пользуюсь, активно веду свой телеграм-канал и смотрю ютуб. Если через несколько лет ничего не изменится, все старые блокировки рассосутся», — сказал Губерниев.

Также журналист признался в своей готовности к запрету VPN-сервисов. «Я еще в восьмидесятые годы у дедушки слушал на приемнике шведское радио и BBC. Мир сильно изменился, но знающие люди и сейчас что-то придумают, чтобы я и без VPN мог пользоваться ютубом и телеграмом», — заявил Губерниев.

Ранее комментатор рассказал о своем разводе с чемпионкой мира по легкой атлетике Ольгой Богословской. По его словам, их расставание вышло «блестящим».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это отсутствие совести». Слова Соловьева о Мелони вызвали возмущение в Италии. Из-за чего разразился скандал?

    Названы самые надежные советские мотоциклы

    В России расширили производство «Орланов»

    19-летняя девушка устроилась в компанию отца и украла у него 186 миллионов рублей

    Россиянки начали охоту на замеченного в отеле Турции Стетхема

    Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России

    Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

    Стоимость нефти превысила 100 долларов

    Известный блогер раскрыл поразивший его после переезда в Россию факт

    Москвичам дали неутешительный прогноз на 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok