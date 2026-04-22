Губерниев признался в использовании VPN

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России. Его слова приводит Sport24.

«Путь блокировок ведет прямо в тупик. Тут даже дело не в VPN, а в запрете всего остального. Лично я им пользуюсь, активно веду свой телеграм-канал и смотрю ютуб. Если через несколько лет ничего не изменится, все старые блокировки рассосутся», — сказал Губерниев.

Также журналист признался в своей готовности к запрету VPN-сервисов. «Я еще в восьмидесятые годы у дедушки слушал на приемнике шведское радио и BBC. Мир сильно изменился, но знающие люди и сейчас что-то придумают, чтобы я и без VPN мог пользоваться ютубом и телеграмом», — заявил Губерниев.

