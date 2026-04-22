Интерес китайцев к покупке недвижимости в Москве и области объяснили

Китайцы заинтересовались недвижимостью в Москве и области. С чем связан интерес граждан КНР к жилью в российском регионе, объяснил в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков.

«Здесь выходят на первый план бизнес-интересы. В связи с налаживанием экономических связей китайцы начинают приобретать здесь недвижимость, чтобы им было комфортнее», — сказал специалист.

По словам Барсукова, в связи с частыми поездками китайцы предпочитают недвижимость близ столичных аэропортов.

Кроме того, эксперт отметил, что для иностранцев без ВНЖ сделки с недвижимостью можно проводить только безналичным расчетом.

Ранее президент РГР Артемий Шурыгин сообщал, что доля китайских покупателей на рынке элитного загородного жилья Подмосковья выросла за год с 0,5 до 7 процентов. Причем они предпочитают дома за 350-400 миллионов рублей на Новорижском шоссе и в выборе недвижимости учитывают принципы фэншуй.

Китайцы также составляют заметную долю и на московском рынке городских квартир, занимая до 8-10 процентов сделок с участием всех иностранцев, добавил ведущий эксперт по недвижимости компании «Этажи» Иван Золотарев.