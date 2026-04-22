Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 22 апреля 2026Мир

Ирану напомнили о необычном американском «оружии»

Профессор Сакс: Ирану следует опасаться двуличия США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Ирану следует опасаться двуличия США. О необычном «оружии» Вашингтона напомнил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, США в своей внешней политике исповедуют принцип «либо по-нашему, либо никак». Иранцы, возможно, «не так хорошо знакомы с двуличием и вероломством» Штатов, как русские, сталкивающиеся с этим с 1945 года, предположил он.

«США не могут удерживать ни одну сделку дольше минуты, потому что они просто не считают нужным это делать. К сожалению, такова нынешняя американская внешняя политика», — заключил экономист.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал «безумную» идею США по Ирану. «Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал», — убежден он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok