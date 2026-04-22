Профессор Сакс: Ирану следует опасаться двуличия США

Ирану следует опасаться двуличия США. О необычном «оружии» Вашингтона напомнил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, США в своей внешней политике исповедуют принцип «либо по-нашему, либо никак». Иранцы, возможно, «не так хорошо знакомы с двуличием и вероломством» Штатов, как русские, сталкивающиеся с этим с 1945 года, предположил он.

«США не могут удерживать ни одну сделку дольше минуты, потому что они просто не считают нужным это делать. К сожалению, такова нынешняя американская внешняя политика», — заключил экономист.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал «безумную» идею США по Ирану. «Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал», — убежден он.

