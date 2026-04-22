«Калашников» разработал ЗТМС для штурмовиков

13:04, 22 апреля 2026Наука и техника

«Калашников» разработал защитно-транспортную систему ЗТМС для штурмовиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Научно-производственная фирма «Техинком» (концерн «Калашников») разработала модернизированную защитно-транспортную модульную систему (ЗТМС) для штурмовиков. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

ЗТМС представили в базовом исполнении и в штурмовой комплектации. Первый вариант комплектуют бронеплитами второго размера, а утяжеленную систему дополнили увеличенным фартуком, надплечниками, воротником для защиты шеи, модулем защиты плеч и телескопическим пятиточечником. Также в состав системы включат набедренники, которые проходят испытания.

Концерн напомнил, что прошлые варианты ЗТМС уже поставляли военнослужащим. Новые модели планируют доработать к осени 2026 года.

Ранее в апреле «Калашников» сообщил, что защитно-транспортную систему «Гранит-3М» с увеличенной площадью противоосколочной защиты направят на апробацию.

