Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

«Калашников»: Бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

Бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию. Об этом сообщает концерн «Калашников».

Речь идет о защитно-транспортной системе «Гранит-3М» с увеличенной площадью защиты от осколочных поражений — инициативной разработки научно-производственной фирмы «Техником».

«В ближайшее время изделие направят на апробацию для выявления и устранения возможных недостатков», — говорится в публикации.

В феврале газете «Известия» знакомый с ситуацией источник сообщил, что российских саперов — курсантов военных инженерных вузов — обучат минировать реки дронами.

В том же месяце издание рассказало, что российские служебные собаки, работающие с саперами, получили бронежилеты, защищающие от осколков и пуль.