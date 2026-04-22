16:27, 22 апреля 2026Мир

Китай оценил продление Трампом перемирия с Ираном

Китай призвал не допустить возобновления конфликта на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке проходит критический этап. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает The Guardian.

«Крайне важно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения конфликта», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом для поддержания мира, следуя принципам, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном по просьбе Пакистана. При этом американские военные сохраняют блокаду иранских портов.

В Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.

