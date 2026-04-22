Китай оценил продление Трампом перемирия с Ираном

Китай призвал не допустить возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке проходит критический этап. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает The Guardian.

«Крайне важно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения конфликта», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом для поддержания мира, следуя принципам, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном по просьбе Пакистана. При этом американские военные сохраняют блокаду иранских портов.

В Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.