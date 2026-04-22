21:33, 22 апреля 2026

Команда Роналду вышла в финал Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Stringer / Reuters

Команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» вышла в финал Лиги чемпионов АФК 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает 41-летний португальский нападающий, в полуфинальном матче второго по значимости азиатского турнира крупно обыграл «Аль-Ахли» из Катара со счетом 5:1.

Хет-триком в составе победителей отметился Кингсли Коман. Роналду не совершил ни одного результативного действия. В финале турнира «Аль-Наср» сыграет с японским клубом «Гамба Осака».

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду завоевать первый трофей за три года выступлений в Саудовской Аравии. Ставки на победу «Аль-Насра» в чемпионате страны принимаются с коэффициентом 1,20.

