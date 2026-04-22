00:16, 22 апреля 2026

Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским «Орланам»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация на Ближнем Востоке приведет к повышению интереса к российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) семейства «Орлан» со стороны потенциальных иностранных заказчиков. В этом уверен официальный представитель компании-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что поставки «Орланов» иностранным заказчикам находятся в ведении компании «Рособоронэкспорт». СТЦ готов поставлять беспилотники в рамках достигнутых договоренностей.

«Конфликт на Ближнем Востоке и тенденция к повышению энергоэффективности повысит интерес к российским "Орланам" в глазах потенциальных зарубежных заказчиков. Мы видим, что интерес растет. У нас современная техника высокого уровня совершенства», — сказал собеседник агентства в рамках выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

На выставке демонстрируют разведывательный беспилотник самолетного типа «Орлан-10». Аппарат с дневными и ночными камерами может выполнять задачи на расстоянии до 120 километров от станции управления.

В сентябре 2025 года стало известно, что БПЛА «Орлан-10» используют в качестве носителей FPV-дронов. Компактные квадрокоптеры подвешивают под крыло «Орлана».

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров

    Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским «Орланам»

    Гретцки пригласили в Россию

    Иранский политик высмеял «проигравшего» Трампа

    Вэнс передумал ехать на переговоры с Ираном

    Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

    Все новости
