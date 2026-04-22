Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским «Орланам»

СТЦ: Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским БПЛА «Орлан»

Ситуация на Ближнем Востоке приведет к повышению интереса к российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) семейства «Орлан» со стороны потенциальных иностранных заказчиков. В этом уверен официальный представитель компании-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что поставки «Орланов» иностранным заказчикам находятся в ведении компании «Рособоронэкспорт». СТЦ готов поставлять беспилотники в рамках достигнутых договоренностей.

«Конфликт на Ближнем Востоке и тенденция к повышению энергоэффективности повысит интерес к российским "Орланам" в глазах потенциальных зарубежных заказчиков. Мы видим, что интерес растет. У нас современная техника высокого уровня совершенства», — сказал собеседник агентства в рамках выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

На выставке демонстрируют разведывательный беспилотник самолетного типа «Орлан-10». Аппарат с дневными и ночными камерами может выполнять задачи на расстоянии до 120 километров от станции управления.

В сентябре 2025 года стало известно, что БПЛА «Орлан-10» используют в качестве носителей FPV-дронов. Компактные квадрокоптеры подвешивают под крыло «Орлана».