Мединский отреагировал на решение проверить «Вредные советы»

Мединский заявил, что ничего не слышал о предложении проверить «Вредные советы»

Помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что ничего не знает о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера. Об этом пишет РИА Новости.

«Впервые об этом слышу», — сообщил бывший министр культуры страны.

На вопрос, есть ли, по его мнению, в известной детской книге советы, нуждающиеся в проверке, Мединский отметил, что произведение читал давно.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки».