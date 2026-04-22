Мединский отреагировал на решение проверить «Вредные советы»

Помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что ничего не знает о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера. Об этом пишет РИА Новости.
«Впервые об этом слышу», — сообщил бывший министр культуры страны.
На вопрос, есть ли, по его мнению, в известной детской книге советы, нуждающиеся в проверке, Мединский отметил, что произведение читал давно.
Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки».