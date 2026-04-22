Минздрав сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком в России. Об этом пишет РИА Новости.
В список вошли 30 позиций, включая новые схемы лечения колоректального рака. Уточняется, что таргетные противоопухолевые препараты могут быть назначены только после проведения у пациента молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.
Лечение будет доступно россиянам по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее сообщалось, что Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации, в том числе при лечении онкологических заболеваний.