11:19, 22 апреля 2026Россия

Минздрав сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком

Минздрав России сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom  

Минздрав сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком в России. Об этом пишет РИА Новости.

В список вошли 30 позиций, включая новые схемы лечения колоректального рака. Уточняется, что таргетные противоопухолевые препараты могут быть назначены только после проведения у пациента молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.

Лечение будет доступно россиянам по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации, в том числе при лечении онкологических заболеваний.

